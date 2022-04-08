2022/04/08 | 01:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت المدعية العامة عن ولاية نيويورك، ليتيشيا جايمس، الخميس، بمحاسبة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب لإخفاقه في تنفيذ أمر قضائي يوجب عليه تسليم وثائق لمساعدتها في تحقيقات مدنية.

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