الفياض يكشف عن شروط الفصائل لتسليم السلاح

2022/04/08 | 01:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، عن شروط الفصائل لتسليم السلاح، فيما استبعد اللجوء الى الاقتتال الداخلي.وذكر الفياض في حوار متلفز تابعته إيرث نيوز، أن “الفصائل اشترطت تشكيل حكومة جديدة، وانسحاب القوات الأميركية لقاء تسليم سلاحها”، مشيرا إلى أن “الفصائل التي تعطي لنفسها حق المقاومة، لا علاقة لها بالحكومة أو الهيئة”.[…]

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