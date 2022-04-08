امتداد تعلق على قرار القبض على ملا طلال: كان الأجدر محاسبة الفاسدين

2022/04/08 | 01:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض اليه (الاعلامي احمد ملا طلال و الفنان اياد الطائي) ما هو الا خطوه بأتجاه التضييق على الحريات .

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