الكاظمي يلتقي عدداً من جرحى التظاهرات قبيل سفرهم إلى الخارج للعلاج (فيديو)

2022/04/08 | 01:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثنى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم

الخميس، على تضحيات المتظاهرين، مؤكدا

أن الحكومة أوفت بما عاهدتهم به

بإرسالهم إلى الخارج للعلاج.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية

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