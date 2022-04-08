مقتل 9 أشخاص في الجزائر في انفجار

2022/04/08 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل تسعة أشخاص وأصيب 16 آخرون بجروح، الخميس، في انفجار نتج عن تسرّب للغاز وأدّى لانهيار مبنى سكني من ثلاثة طوابق في برج بوعريريج في شرق الجزائر، وفق ما أفاد التلفزيون الجزائري العام.

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