2022/04/08 | 02:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wkOncs3yGfk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ مسار الإصلاحات في العراق.. بين الواقع والتحديات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ مسار الإصلاحات في العراق.. بين الواقع والتحديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).