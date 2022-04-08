دول خليجية تعيد فتح سفاراتها في لبنان

2022/04/08 | 02:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية والكويت، الخميس،

عن اعادة فتح سفارتيهما في لبنان.

وعزت الخارجية السعودية ذلك في بيان،

"استجابة لمناشدات القوى السياسية

المعتدلة في لبنان".

وأعلنت السعودية في تشرين الاول 2021،

استدعاء

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