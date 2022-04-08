2022/04/08 | 02:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بسقوط طائرة مسيرة قرب قاعدة عين الأسد في الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم مزدوج بالصواريخ وطائرتين مسيرتين يستهدف قاعدة عين الأسد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم مزدوج بالصواريخ وطائرتين مسيرتين يستهدف قاعدة عين الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).