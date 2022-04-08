2022/04/08 | 02:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5M_IefJoZD0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الموسوي: لا يوجد قرار رسمي بحل المنتخب .. "چنة نشاقة") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد الموسوي: لا يوجد قرار رسمي بحل المنتخب .. "چنة نشاقة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).