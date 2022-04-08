2022/04/08 | 02:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد

دور الأمم المتحدة في تدمير الاسرة وهدم

الاخلاق والقيم

أنشأت الامم المتحدة والمنظمات التابعة

لها العديد من الهيئات واللجان

والوكالات والمكاتب التي اصدرت العديد

من المعاهدات و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤسسات الدولية وتدمير الدول وهدم الاخلاق والقيم – الجزء الخامس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤسسات الدولية وتدمير الدول وهدم الاخلاق والقيم – الجزء الخامس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).