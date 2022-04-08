هجوم مزدوج يستهدف قاعدة عين الأسد

2022/04/08 | 03:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بوقوع هجوم مزدوج استهدف قاعدة عين الأسد في الانبار.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن “قاعدة عين الأسد تعرضت قبل قليل لهجوم مزدوج بصاروخين وطائرتين مسيرتين”.

وأضاف المصدر أن “منظومة السيرام قامت بابعاد الصواريخ والمسيرات الى محيط القاعدة”.

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