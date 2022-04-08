قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الاسد في الأنبار

2022/04/08 | 03:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بوقوع هجوم مزدوج استهدف قاعدة عين الأسد في الانبار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن “قاعدة عين الأسد تعرضت لهجوم مزدوج بصاروخين وطائرتين مسيرتين”.وأضاف المصدر أن “منظومة السيرام قامت بابعاد الصواريخ والمسيرات الى محيط القاعدة”.

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