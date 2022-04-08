مصر.. مقتل رجل دين مسيحي بـ

2022/04/08 | 03:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن مقتل «أبونا أرسانيوس» كاهن كنيسة العذراء محرم بك والقديس بولس- كرموز، إثر الاعتداء عليه وطعنه بسكين في رقبته على يد أحد الأشخاص.

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