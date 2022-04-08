العراق يعلن إسقاط مسيرة قرب قاعدة عين الأسد

2022/04/08 | 04:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر أمنية عراقية، الخميس، إن الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، التي تستضيف قوات أميركية، اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة.

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