ما الذي أساءَ فلاديمير بوتين فهْمهُ حول شعب أوكرانيا؟ - بوناب كمال

2022/04/08 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوناب_كمال قبل الغزو؛ هل كنتَ تستوعب معنى أوكرانيا، وهل كافحتَ لفهم حقيقة مِخيال وتصوّرات شعبها؟؛ ربما كانت موجودة على هامش خيالك، وأنها ضاحيةٌ قاتمةٌ من روسيا الكبرى يدّعي فلاديمير بوتين أنها غير موجودة فعليًا.؛ فتحّدثُ غالبية الأوكرانيين لغتين بشكل عرضي وتداخل الروايات التاريخية في وقت واحد من الإمبراطوريات الروسية والسوفياتية والنمساوية ـ المجرية، إلى البولندية والرومانية ، وبطبيعة الحال، الأوكرانية نفسها ......





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