ما هو هذا النظام الدولي القائم على القواعد؟ - محمود الصباغ

2022/04/08 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ تخرق حرب بوتين في أوكرانيا القواعد ، لكن هذا ليس حكراً على روسيا، إذ غالباً ما تقوم الدول القوية بذلك دائماً.



وبعيداً عن صور الموت ، لا يزال يتعين، علينا، بناء نظام عالمي عادل.سيمون واكسمانترجمة: محمود الصباغقدّم فلاديمير بوتين، بإعلانه أن روسيا ستكثف عدوانها الذي دام ثماني سنوات ضد أوكرانيا من أجل "القضاء النازية" وحماية المتحدثين الروس المضطهدين (إقرءها: الانفصاليون الموالون لموسكو ......





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