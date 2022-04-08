10 أسئلة في عقل المسلم الحيران

2022/04/08 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جائني شاب عربي في أوائل العشرينات من عمره وقال لي أنه مسلم ولكن لديه أسئلة لم يجد لها إجابة ويريد أن يطرحها لعل وعسى يجيب عليها بعض رجال الدين حتى يهدأ باله.

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