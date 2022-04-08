2022/04/08 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية، في منشور على فيسبوك الجمعة، أن "النائب العام أمر بسرعة إنجاز التحقيقات في واقعة قتل القمص، أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء" بمنطقة "محرم بك" في مدينة الإسكندرية الساحلية (شمال).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. تفاصيل جديدة حول جريمة قتل رجل الدين المسيحي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. تفاصيل جديدة حول جريمة قتل رجل الدين المسيحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).