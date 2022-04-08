الصحراء الغربية: لا للمساومة على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره - التيار الماركسي الأممي

2022/04/08 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيار_الماركسي_الأممي يوم 18 مارس 2022 أعلن القصر الملكي خبر الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى ملك المغرب (وليس إلى الحكومة “المنتخبة” ولا إلى البرلمان، بل إلى الملك شخصيا، مما يؤكد أنه يفهم جيدا أن هاتين الأخيرتين مجرد مؤسستان شكليتان دورهما الوحيد تجميل وجه الحكم الملكي الفردي المطلق وتنفيذ سياساته)، عبر له من خلالها عن دعمه لمبادرة “الحكم الذاتي”، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، واعتب ......





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