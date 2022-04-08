ما يشبه القصة - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/04/08 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي نقلت مكبرات الصوت صوت الخطيب الى فضاء الشارع ، فسمعته بوضوح رغم ضجيج السيارات ، فتحققت أمنيته القديمة في ان يكون اسمه على كل لسان كخطيب مفوه .



لقد انفق وقتاً ليس بالقصير على دراسة فقه اللغة ، ودراسة تطور مفرداتها وأساليبها ، لمعرفة سر تأثير بعض الخطب وفشل الاخرى في تحقيق التأثير المطلوب .



هل يعود السبب الى طريقة اختيار المفردات ، أم الى الصياغة ، أم ان الإلقاء والحركات الجسدية المصاحبة له ينط ......





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