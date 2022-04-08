واشنطن تفرض عقوبات على 8 أشخاص و30 كيانا روسيّا

2022/04/08 | 08:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 أشخاص و30 كيانا روسيا، في توسيع للعقوبات المفروضة ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وطالت العقوبات الأمريكية الجديدة عددا من المؤسسات الروسية العاملة في مجال بناء السفن، بما فيها “أدميرالتيسكيه فيرفي” ومصنع “يانتار” وغيرهما.وفرضت العقوبات أيضا ضد مكاتب التصميم والمصانع الخاصة […]

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