الحصار الروسي يعرض كميات هائلة من القمح الأوكراني للخطر

2022/04/08 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت الحرب في أوكرانيا دول الشرق الأوسط والعالم تكاليف أعلى لاحتياجاتها الكبيرة من واردات القمح رغم استعداد أوكرانيا لحصاد معظم حقولها الشاسعة من الحبوب هذا الصيف، فضلا عن امتلاكها 30 مليون طن من القمح المخزن.

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