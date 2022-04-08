مصالحة “تاريخية” بين المغرب وإسبانيا بعد أزمة دبلوماسية

2022/04/08 | 08:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط,-(أ ف ب) – أكد المغرب واسبانيا فتح مرحلة جديدة من الشراكة بينهما على “أسس أكثر صلابة” واستئناف التعاون في مجالات عدة بعد أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام، وفق بيان مشترك أعقب محادثات بين الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز.وتباحث سانشيز في الرباط الخميس مع الملك محمد السادس لتأكيد المصالحة بين البلدين، […]

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