مستذكرا موقف الملك سلمان وولي عهد السعودية.. أول تعليق من علي محسن الأحمر بعد إقالته من قبل الرئيس اليمني

2022/04/08 | 08:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على إعلان الأخيرة إقالته من منصبه وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

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