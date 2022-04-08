منظمة الأغذية والزراعة تتحرك لمساعدة دول غرب إفريقيا على مكافحة المجاعة

2022/04/08 | 08:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت منظمة غذائية دولية، من الجوع وسوء التغذية في دول غرب إفريقيا والساحل، معلنة أنها جمعت مبلغا ماليا لمساعدة هذه الدول على مكافحة المجاعة المتفاقمة.وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، في بيان، إن حوالي 1.79 مليار يورو جمعت على المستوى الدولي لمساعدة دول غرب إفريقيا والساحل على مكافحة المجاعة المتفاقمة.وحذرت من […]

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