2022/04/08 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، مقتل منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب، بعد اشتباك مسلح في مدينة يافا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الاسرائيلية تقتل منفذ هجوم تل أبيب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الاسرائيلية تقتل منفذ هجوم تل أبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).