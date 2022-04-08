كولومبيا.. مصرع 12 شخصا من عمال المناجم بسبب الأمطار الغزيرة

2022/04/08 | 08:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات في كولومبيا، مصرع 12 شخصا على الأقل وفقدان اثنين آخرين بسبب أمطار غزيرة هطلت على مقاطعة أنتيوكيا في شمال غرب البلاد.وقال هيكتور أوريغو، رئيس بلدية أبرياكي في مقاطعة أنتيوكيا حيث وقعت الكارثة: “لدينا 12 جثة وما زال هناك شخصان في عداد المفقودين”.وأوضح أن سيلا من الطين فاجأ عمال المنجم […]

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مصرع 12 شخصا من عمال المناجم بسبب الأمطار الغزيرة أولاً على ايرث نيوز.

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