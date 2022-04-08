دراسة تكشف أين نشأ طفيلي الملاريا قبل أن يتطور ويفتك بالناس!

2022/04/08 | 08:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت دراسة جديدة أن طفيلي الملاريا نشأ في القردة الإفريقية قبل أن يتطور ليصيب البشر.ودرس الباحثون في جامعة إدنبرة طفيل الملاريا Plasmodium malariae – وهو أحد الأنواع الستة التي تنشر الملاريا بين البشر اليوم.ويقول الباحثون إن P.malariae كانت في الأصل طفيليا لدى القردة، لكنها تحوّرت لتكون قادرة على تبديل المضيف […]

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