2022/04/08 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل ما لا يقل عن 1500 مدني منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا للأمم المتحدة.وتعتبر مدينة بوروديانكا هي واحدة من الأماكن التي كما تقول الأمم المتحدة إنه كانت هناك “مزاعم بسقوط العديد من الضحايا المدنيين“.

وكانت فرق الإنقاذ هناك تبحث يوم الأربعاء عن مدنيين أحياء أو حتى أموات عبارة عن جثث تحت الأنقاض.



وفي تقرير كريستيان أمانبور من CNN المزيد عن التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملاجئ تحولت إلى مقابر في بوروديانكا بأوكرانيا.. وعمال الإنقاذ يبحثون عن حياة تحت الأنقاض) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملاجئ تحولت إلى مقابر في بوروديانكا بأوكرانيا.. وعمال الإنقاذ يبحثون عن حياة تحت الأنقاض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).