ايران: العدو يسعى وراء الحرب الطائفية داخل البلاد

2022/04/08 | 09:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس المجلس الأعلى للمحافظات في إيران، برويز سروري، أن العدو يسعى إلى إثارة النعرات الطائفية وشن الحرب الدينية داخل إيران بسبب الانتصارات التي حققتها طهران على الساحة الدولية.وقال سروري في الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للمحافظات، إنه “من الواضح أن استراتيجية العدو اليوم هي تشويه سمعة إيران حيث يحاول تضخيم نقاط الضعف […]

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