ضباب الحرب و وضوحها - شادي الشماوي

2022/04/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان 1 أفريل 2022 ، جريدة " الثورة " عدد 745 ، 4 أفريل 2022https://revcom.us/en/bob_avakian/fog-war-clarity-war" ضباب الحرب " تعبير يحيل على واقع أنّ في وضع الحرب ، تصبح الكثير من الأشياء ضبابيّة .



بكلمات بسيطة ، عادة ما يغدو من العسير قول ما يحدث على وجه الضبط .



و في إرتباط بهذا ......





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