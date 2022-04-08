الطفيليّة الإمبرياليّة و تأثيراتها الرهيبة على الجماهير القاعديّة - و المخرج الثوريّ - شادي الشماوي

2022/04/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي الطفيليّة الإمبرياليّة و تأثيراتها الرهيبة على الجماهير القاعديّة - و المخرج الثوريّ بوب أفاكيان ، القائد الثوريّ و مؤلّف الشيوعيّة الجديدة ، جر يدة " الثورة " عدد 745 ، 4 أفريل 2022https://revcom.us /en/bob_avakian/parasitic-imperialism-terrible-effects-basic-people-and-revolutionary-way-outلقد سلّطت كتاباتى السابقة و ......





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