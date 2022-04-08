الرافدين يحدد مدة تسديد قرض الـ 50 مليون دينار للترميم والبناء

2022/04/08 | 09:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، مدة تسديد قرض الـ 50 مليون دينار للترميم والبناء.

وذكر بيان للمصرف تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "المصرف حدد مدة تسديد القرض بعشر سنوات"، لافتا الى أن "القرض يمنح للمواطنين لاغراض الترميم والتأهيل وبناء الدور السكينة وبنسبة فائدة 5 بالمئة".

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