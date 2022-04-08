لم ينتظر سيارة الإسعاف.. شاهد ضابطًا يهرع لإنقاذ حياة طفل سقط من الطابق السادس

2022/04/08 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو مثير للكاميرا الجسدية لضباط يندفعون لمساعدة طفل بعد سقوطه من نافذة شقة في الطابق السادس في برونكس.تقول الشرطة إنه كان يقظًا وواعيًا بعد السقوط.

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