شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. اللحظات الأولى لإستهداف قاعدة عين الأسد

2022/04/08 | 09:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HmskjE2eZAw

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