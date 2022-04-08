2022/04/08 | 09:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zfU93bVhOU0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء تنتج أصنافاً رفيعة من الخيول العراقية الأصيلة في أحد أكبر مرابط البلاد | تقرير: علي خالد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء تنتج أصنافاً رفيعة من الخيول العراقية الأصيلة في أحد أكبر مرابط البلاد | تقرير: علي خالد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).