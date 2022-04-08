القبض على خمسة متهمين بقضايا مختلفة في واسط

2022/04/08 | 09:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على خمسة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على خمسة مطلوبين وفق أحكام المادة (٤٤٦ و٤٤٤ ق.ع و٢٨ مخدرات)”.واضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى […]

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