تعرف على أسعار صرف الدولار بالأسواق العراقية - عاجل

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، الاستقرار مرتفعة لليوم الثالث على التوالي بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى.
ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار الصرف في بغداد والمحافظات، حيث بلغ سعر صرف الدولار لهذا اليوم كالتالي:
بغداد
البيع 148.000 دينار
الشراء 147.000 دينار
الشمال
البيع 148.000 دينار
الشراء 147.000 دينار
الجنوب
البيع 148.000 دينار
الشراء 147.000 دينار
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