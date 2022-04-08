 لماذا استدار الرئيس التركي 180 درجة؟

2022/04/08 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين الأخبار اللافتة الأسبوع الماضي الإدانة التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للهجمات الإرهابية الفلسطينية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا، والتي وصفها بالمقيتة.وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه إردوغان بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (1 أبريل 2022) لتعزيته بالضحايا.

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