العراق يتعادل مع البحرين ويتصدر مجموعته بتصفيات آسيا لكرة الصالات

2022/04/08 | 09:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أنهى التعادل السلبي من دون أهداف، نتيجة مباراة الزوراء ونفط ميسان في دوري الكرة الممتاز.وتواجه الفريقان على ملعب الشعب الدولي ضمن لقاءات الاسبوع 26 من البطولة.وبهذا التعادل وصل الزوراء إلى النقطة 46 في المركز الخامس، فيما بلغ نفط ميسان النقطة 33 في المركز العاشر.وفي مباراة اخرى تغلب أربيل على […]

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