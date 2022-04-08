2022/04/08 | 09:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الخطوط الجوية تؤكد استمرار رحلات العمرة المباشرة إلى المدينة المنورة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 09:42

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