ماكرون: روسيا لن تتنازل قبل يوم النصر

2022/04/08 | 09:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن لا تنتهي الحرب في أوكرانيا في الأيام المقبلة.وقال ماكرون، في حديث لوسائل الإعلام، إننا “نحن نعيش مأساة جيوسياسية وإنسانية في أوروبا، وهذه الحرب، للأسف، لن تتوقف في الأيام القادمة”.وأضاف: “يعتبر التاسع من مايو موعدا مهما بالنسبة لروسيا عسكريا، ومن شبه المؤكد أن 9 […]

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