خبراء تغذية يوصون بأفضل مشروبات لصحة الكبد

2022/04/08 | 09:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحرص الكثيرون على تناول المشروبات

الصحية والمفيدة وتطول القائمة وتتعدد

الفوائد.



في هذا السياق، قام موقع Eat This

Not That باستطلاع آراء خبراء التغذية حول

أفضل عادات الشرب لكبد يعمل بشكل جيد.

وأجمع الخ

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