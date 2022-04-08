بالصور:عودة 87 نازحاً من مخيمات نينوى إلى الأنبار

2022/04/08 | 09:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الهجرة والمهجرين ان وزير

الداخلية، وزير الهجرة والمهجرين وكالة

السيد "عثمان الغانمي " يتابع باهتمام

كبير ملف إعادة النازحين الىمناطق

سكناهم الأصلية.

وقال بيان للوزارة حصلت وكالة نون عليه

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