جمعية الدفاع عن حرية الصحافة :عقوبة ملا طلال واياد الطائي 7 سنوات حبس وعلى الكاظمي الخروج من صمته

2022/04/08 | 09:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر القضاء العراقي اليوم الخميس

مذكرتي قبض وتحري بحق مقدم البرامج احمد

الملا طلال والاخرى بحق الفنان اياد

الطائي على خلفية بث محتوى كشف فيه عن

فساد في المنظومة العسكرية، واعتبرته

وزارة الدفاع اساءة ل

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