2022/04/08 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مقيمين من جنسية عربية خلال عملية احتيال داخل مساجد بالعاصمة السعودية، الرياض، وسط تفاعل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. تداول مقاطع داخل مسجد لمقيمين عربيين بفيديو جرائم "خلف الستار") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. تداول مقاطع داخل مسجد لمقيمين عربيين بفيديو جرائم "خلف الستار") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).