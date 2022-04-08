2022/04/08 | 10:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك -واع -مهدي الربحاوي

أعلنت مفارز قسم المخدرات في محافظة كوكوك القبض على ثمانية من المتاجرين والمروجين والمتعاطين للمخدرات في المحافظة بينهم امرأة.

وقال مدير قسم المخدرات والمؤثرات العقلية العميد رؤوف عبد الكريم لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الجمعة: إنه"بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة كركوك والمنشآت العميد كاوه غريب عبد الرحمن وبدعم من مدير عام المخدرات في وزارة الداخلية تمكنت مفارز قسم المخدرات القبض على ثمانية تجار مخدرات من بينهم امرأة" .

وأضاف أنه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق أوامر قضائية وإجراء التحقيقات الأصولية وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق المواد (28 - 32) من قانون مكافحة المخدرات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 8 تجار مخدرات في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 8 تجار مخدرات في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).