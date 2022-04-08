2022/04/08 | 10:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق وزير الخارجية الصيني وانغ يي على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستزور تايوان، معتبرا أن ذلك سيكون “استفزازا خبيثا ضد سيادة الصين”.وفي محادثة هاتفية مع إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال وانغ إنه “فيما يتعلق بقضية أوكرانيا، تحث الولايات المتحدة على احترام […]

ظهرت المقالة بكين: زيارة بيلوسي إلى تايوان ستكون استفزازا خبيثا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكين: زيارة بيلوسي إلى تايوان ستكون استفزازا خبيثا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكين: زيارة بيلوسي إلى تايوان ستكون استفزازا خبيثا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).