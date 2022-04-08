بيان جديد للرافدين بشأن مدة تسديد قرض الـ 50 مليوناً

2022/04/08 | 10:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصرف حدد مدة تسديد القرض بعشر سنوات.

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