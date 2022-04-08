إسقاط طائرة مسيّرة بالقرب من قاعدة عين الأسد الجوية

2022/04/08 | 10:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر أمنية عراقية، في ساعة

متأخرة من مساء أمس الخميس، إنّ الأنظمة

الدفاعية في قاعدة عين الأسد الجوية في

العراق، التي تستضيف قوات أميركية،

اعترضت وأسقطت طائرة مسيّرة أثناء

تحليقها بالقرب من القاع

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